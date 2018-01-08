В Свердловской области в ДТП погибли три человека, среди пострадавших имеются дети
В Свердловской области госавтоинспекция зафиксировала столкновение двух легковых автомобилей. Три человека погибли на месте, четверо участников ДТП, включая двух детей, имеют травмы различной степени тяжести.
Авария произошла около Заречного. По данным регионального УИ ГИБДД, ДТП произошло предположительно в 13:30 (по местному времени, 11:30 мск), на десятом километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Kia. По данным дорожной полиции, за рулём иномарки находилась девушка 1997 года рождения. Было установлено, что Kia занесло, машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с движущейся навстречу Lada. Девушка-водитель доставлена в реанимационное отделение больницы, мужчина, находившийся с ней в салоне машины, погиб. Водитель ВАЗа 1998 года рождения также погиб, как и одна из его пассажирок.
Две женщины и две девочки, тоже находившиеся в салоне Lada, травмированы, их доставили в медико-санитарную часть города Заречного. Девочка 3-4 лет находится в коме, у младшей диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Ещё один ребёнок, находившийся в Kia, также госпитализирован.
Авария произошла около Заречного. По данным регионального УИ ГИБДД, ДТП произошло предположительно в 13:30 (по местному времени, 11:30 мск), на десятом километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Kia. По данным дорожной полиции, за рулём иномарки находилась девушка 1997 года рождения. Было установлено, что Kia занесло, машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с движущейся навстречу Lada. Девушка-водитель доставлена в реанимационное отделение больницы, мужчина, находившийся с ней в салоне машины, погиб. Водитель ВАЗа 1998 года рождения также погиб, как и одна из его пассажирок.
Две женщины и две девочки, тоже находившиеся в салоне Lada, травмированы, их доставили в медико-санитарную часть города Заречного. Девочка 3-4 лет находится в коме, у младшей диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Ещё один ребёнок, находившийся в Kia, также госпитализирован.
Автор: Семен Зайцев