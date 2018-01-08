В Самаре на Солнечной улице в ДТП столкнулись три иномарки
В Самаре на Солнечной улице 8 января случилось ДТП. Там столкнулись три иномарки. Информацией в соцсетях делятся очевидцы.
Известно, что авария зафиксирована на пересечении Солнечной и Ново-Вокзальной. Там Audi столкнулся с внедорожником, и вторая машина задела третью иномарку. Все транспортные средства отделались незначительными минимальными повреждениями. Среди людей пострадавших нет.
В связи с ДТП в Самаре на Солнечной образовалась небольшая пробка, которая вскоре самоликвидировалась. Информацию об аварии подтвердили в ГИБДД. Ее причины пока неизвестны.
Известно, что авария зафиксирована на пересечении Солнечной и Ново-Вокзальной. Там Audi столкнулся с внедорожником, и вторая машина задела третью иномарку. Все транспортные средства отделались незначительными минимальными повреждениями. Среди людей пострадавших нет.
В связи с ДТП в Самаре на Солнечной образовалась небольшая пробка, которая вскоре самоликвидировалась. Информацию об аварии подтвердили в ГИБДД. Ее причины пока неизвестны.
Автор: Вера Антонова