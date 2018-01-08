В компании Bitfury предложили уничтожить анонимность биткоина
Сотрудники многопрофильной блокчейн-компании Bitfury предложили уничтожить анонимность биткоина, раскрыв цепочку связей адресов в сети пиринговой платёжной системы. Именно тогда, считают специалисты, станет возможной эффективная борьба правоохранителей с мошенничеством в блокчейн-пространстве и качественное расследование подобных случаев.
Сегодня для злоумышленников не составляет труда скрывать свои личности под различным множеством адресов. В Bitfury предложили рассмотреть программу, направленную на выявление преступников и пресечение их незаконной деятельности, в то же время отметив, что деанон персональных данных может затронуть также добропорядочных владельцев криптовалюты.
Сотрудники компании уверены: проект под названием «Кластеринг» сведёт к минимуму ошибки анализа взаимных связей в биткоин-сети и предоставит наиболее чёткие результаты, которые с успехом можно будет применять для расследования нарушений в этой сфере. Данные меры значительно сократят число случаев мошенничества и снизят уровень криминальной деятельности в блокчейн-среде. Программа также содержит в себе напоминания для пользователей о правилах защиты персональной информации.
Сегодня портал «Актуальные новости» сообщал о корректировках в Electrum для предотвращения краж биткоинов.
Сегодня для злоумышленников не составляет труда скрывать свои личности под различным множеством адресов. В Bitfury предложили рассмотреть программу, направленную на выявление преступников и пресечение их незаконной деятельности, в то же время отметив, что деанон персональных данных может затронуть также добропорядочных владельцев криптовалюты.
Сотрудники компании уверены: проект под названием «Кластеринг» сведёт к минимуму ошибки анализа взаимных связей в биткоин-сети и предоставит наиболее чёткие результаты, которые с успехом можно будет применять для расследования нарушений в этой сфере. Данные меры значительно сократят число случаев мошенничества и снизят уровень криминальной деятельности в блокчейн-среде. Программа также содержит в себе напоминания для пользователей о правилах защиты персональной информации.
Сегодня портал «Актуальные новости» сообщал о корректировках в Electrum для предотвращения краж биткоинов.
Автор: Воробьева Алина