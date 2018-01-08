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Ученые: Курящие люди неправильно оценивают вкус потребляемой еды
Британские ученые выяснили, что люди, которые только-только начали курить, теряют способность правильно оценивать вкус потребляемой ими еды. Информацией об этом поделились специалисты из LloydsPharmacy.

Ученые: Курящие люди неправильно оценивают вкус потребляемой еды

По словам одного из докторов Великобритании, табачный дым негативно влияет на рецепторы, которые отвечают за восприятие вкуса еды, угнетая их. Чтобы восстановить работу рецепторов снова, нужно минимум на три месяца отказаться от курения. При этом, чтобы безболезненно бросить пагубную привычку, медики советуют кушать как можно больше орехов, фруктов, при этом от шоколада нужно отказаться.

Именно эти продукты помогут быстрее отказаться курильщику от никотиновой зависимости.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 16:37
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