Инженеры показали эскизы ракеты для окололунной станции Deep Space Gateway
Инженеры представили эскизы ракеты, предназначенной для обслуживания окололунной станции Deep Space Gateway. Российская сверхтяжелая ракета-носитель станет доставлять элементы конструкции к спутнику Земли.
Согласно плана, проект предполагается завершить в 2019 году. Специалисты сообщили, что первая наработка сверхтяжелой ракеты-носителя уже готова. Над созданием окололунной станции работают конструкторы из Канады, России, США, Японии и других стран. Учёные возлагают на данную программу большие надежды. Базу соберут из нескольких модулей, в них смогут одновременно находиться четыре астронавта, а непосредственно сборка конструкции начнётся в 2020 году.
В начале на станции начнут проводить кратковременные эксперименты, но впоследствии высадки на неё будут осуществляться регулярно. Ведущая роль в проекте принадлежит России и США. В рамках программы Роскосмос создаёт скафандры «Орлан» нового поколения для использования их на окололунной станции Deep Space Gateway.
Согласно плана, проект предполагается завершить в 2019 году. Специалисты сообщили, что первая наработка сверхтяжелой ракеты-носителя уже готова. Над созданием окололунной станции работают конструкторы из Канады, России, США, Японии и других стран. Учёные возлагают на данную программу большие надежды. Базу соберут из нескольких модулей, в них смогут одновременно находиться четыре астронавта, а непосредственно сборка конструкции начнётся в 2020 году.
В начале на станции начнут проводить кратковременные эксперименты, но впоследствии высадки на неё будут осуществляться регулярно. Ведущая роль в проекте принадлежит России и США. В рамках программы Роскосмос создаёт скафандры «Орлан» нового поколения для использования их на окололунной станции Deep Space Gateway.
Автор: Семен Зайцев