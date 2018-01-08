Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем эфире
Обращение Владимира Путина названо самым рейтинговым событием на телевидении в эту новогоднюю ночь. Президент по традиции поздравил всех жителей страны и пожелал взаимопонимания, успехов, а также важных позитивных перемен в жизни.
Информацию о том, что обращение президента стало самым рейтинговым, сообщили представители Первого канала накануне. Согласно статистике, 15,1% зрителей составили граждане от 4 лет и старше на Первом канале, на «России 1» таковых было 12,5%.
Информацию о том, что обращение президента стало самым рейтинговым, сообщили представители Первого канала накануне. Согласно статистике, 15,1% зрителей составили граждане от 4 лет и старше на Первом канале, на «России 1» таковых было 12,5%.
Автор: Вера Антонова