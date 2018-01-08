Новые ноутбуки Acer, HP и Asus оборудуют голосовым помощником Amazon Alexa
Компании по производству компьютерной техники Asus, HP и Acer оборудуют некоторые из своих ноутбуков одним из наиболее популярных на рынке голосовых помощников Amazon Alexa. Данное приложение будет функционировать в ПК на базе Windows 10.
В последнее время Amazon Alexa пользуется всё большей востребованностью в области голосовой помощи, программу можно обнаружить и в беспроводных наушниках, и в smart-унитазах. Лишь на персональные компьютеры приложение до сих пор не установили, но данную ситуацию решили исправить компании Asus, HP и Acer.
Подробности приложения Amazon Alexa на ноутбуках указанных брендов держатся в тайне. Не разглашается также информация о том, будет ли данный голосовой помощник эксклюзивом для этих ПК или станет доступным для любого обладателя Windows 10. Первые модели с установленным Amazon Alexa появятся уже ближайшей весной.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о забавном музыкальном альбоме, созданном и исполненным голосовым помощником «Алиса».
В последнее время Amazon Alexa пользуется всё большей востребованностью в области голосовой помощи, программу можно обнаружить и в беспроводных наушниках, и в smart-унитазах. Лишь на персональные компьютеры приложение до сих пор не установили, но данную ситуацию решили исправить компании Asus, HP и Acer.
Подробности приложения Amazon Alexa на ноутбуках указанных брендов держатся в тайне. Не разглашается также информация о том, будет ли данный голосовой помощник эксклюзивом для этих ПК или станет доступным для любого обладателя Windows 10. Первые модели с установленным Amazon Alexa появятся уже ближайшей весной.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о забавном музыкальном альбоме, созданном и исполненным голосовым помощником «Алиса».
Автор: Воробьева Алина