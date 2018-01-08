ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе этого года
Центробанк огласил список новаций, которые будут введены с этого года. По решению регулятора, нововведения коснутся системнозначимых банков.
В течение года будет принято решение о том, увеличить ли капитал до 1 миллиарда рублей, или же продолжать работать по универсальной лицензии, или же перейти на базовую. Переходный период планируется окончить за год, до 1 января 2019.
Вместе с тем лицензированные банки в стране получат регуляторные послабления, что касается их, ЦБ введет упрощенный порядок отчетности. Также для всех финансовых учреждений теперь обязательным будет МСФО. С другими новациями 2018 года можно ознакомиться на сайте Центробанка в Интернете.
В течение года будет принято решение о том, увеличить ли капитал до 1 миллиарда рублей, или же продолжать работать по универсальной лицензии, или же перейти на базовую. Переходный период планируется окончить за год, до 1 января 2019.
Вместе с тем лицензированные банки в стране получат регуляторные послабления, что касается их, ЦБ введет упрощенный порядок отчетности. Также для всех финансовых учреждений теперь обязательным будет МСФО. С другими новациями 2018 года можно ознакомиться на сайте Центробанка в Интернете.
Автор: Вера Антонова