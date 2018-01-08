Крупнейшие криптовалютные биржи прекратили регистрацию новых пользователей
Крупнейшие биржи, оперирующие криптовалютами, прекратили регистрировать новых пользователей. Представители торговых площадок сообщили в массмедиа, что инфраструктура не справляется с возросшим числом желающих получить аккаунт.
Биржевые площадки, осуществляющие операции с виртуальными валютами, расположенные в Шанхае, Гонконге и США, изменили режим работы. Медиа-издание Cointelegraph ссылается на представителей Bitfinex, Bittrex и Binance. Данные биржи включены в число лидеров по операциям с Ethereum и Bitcoin. Специалистам необходимо провести обновление инфраструктуры, так как она перестала справляться с резко увеличивающейся нагрузкой.
Согласно статистическим данным, на ведущих криптоплощадках мира ежедневно проходят регистрацию более 250 тысяч пользователей. Ранее Viza заблокировала доступ к предоплаченым биткоин-картам, это было сделано в рамках борьбы с периодическими нарушениями правил.
Биржевые площадки, осуществляющие операции с виртуальными валютами, расположенные в Шанхае, Гонконге и США, изменили режим работы. Медиа-издание Cointelegraph ссылается на представителей Bitfinex, Bittrex и Binance. Данные биржи включены в число лидеров по операциям с Ethereum и Bitcoin. Специалистам необходимо провести обновление инфраструктуры, так как она перестала справляться с резко увеличивающейся нагрузкой.
Согласно статистическим данным, на ведущих криптоплощадках мира ежедневно проходят регистрацию более 250 тысяч пользователей. Ранее Viza заблокировала доступ к предоплаченым биткоин-картам, это было сделано в рамках борьбы с периодическими нарушениями правил.
Автор: Семен Зайцев