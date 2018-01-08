Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из транспортных средств
Д. А. Медведев внес правки в Правила противопожарного режима. В нормативном акте произошли изменения, затрагивающие курильщиков, дачников, селян.
Д. А. Медведев в своих поправках затронул пожарную безопасность прилегающих территорий к железным и автомобильным дорогам. Теперь запрещено выкидывание окурков из транспортных средств в этих местах.
Также вводится запрет на курение в неположенных местах во время уборки зерна и заготовки кормов. Вводится обязательное наличие огнетушителей на используемой технике, а также запрещается возле техники с работающими двигателями располагать солому.
Вводится запрет на размещение сена, соломы и дров возле ЛЭП на расстоянии менее 15м.
Дачникам, а также владельцам земли вблизи жилья, предписывается следить за уборкой мусора и своевременным покосом травы и сена, препятствовать появлению сорняков.
Д. А. Медведев в своих поправках затронул пожарную безопасность прилегающих территорий к железным и автомобильным дорогам. Теперь запрещено выкидывание окурков из транспортных средств в этих местах.
Также вводится запрет на курение в неположенных местах во время уборки зерна и заготовки кормов. Вводится обязательное наличие огнетушителей на используемой технике, а также запрещается возле техники с работающими двигателями располагать солому.
Вводится запрет на размещение сена, соломы и дров возле ЛЭП на расстоянии менее 15м.
Дачникам, а также владельцам земли вблизи жилья, предписывается следить за уборкой мусора и своевременным покосом травы и сена, препятствовать появлению сорняков.
Автор: Соколов Вячеслав