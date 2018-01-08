Выход флагманов на Android может задержаться из-за скандала с процессорами Qualcomm
Новые флагманские устройства на ОС Android могут выйти с запозданием. Речь идет о Samsung Galaxy S9, S9+, LG G7, Xiaomi Mi 7. Причиной тому скандал с процессорами, случившийся ранее.
Задержка выхода устройств на экраны связана с обнаруженной в процессорах Qualcomm уязвимостью, из-за которой флагманы могут быть атакованы хакерами без дополнительных усилий. Тем временем в Qualcomm отмечают, что обнаруженная проблема уже почти устранена.
Релиз флагманских Android-устройств планируется на конец января. Первыми на рынок должны выйти Samsung Galaxy S9 и S9+, но вовремя, говорят эксперты, это не случится.
Задержка выхода устройств на экраны связана с обнаруженной в процессорах Qualcomm уязвимостью, из-за которой флагманы могут быть атакованы хакерами без дополнительных усилий. Тем временем в Qualcomm отмечают, что обнаруженная проблема уже почти устранена.
Релиз флагманских Android-устройств планируется на конец января. Первыми на рынок должны выйти Samsung Galaxy S9 и S9+, но вовремя, говорят эксперты, это не случится.
Автор: Вера Антонова