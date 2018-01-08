В одесский порт зашел эсминец ВМС США
В одесский порт зашел эсминец «Карни» ВМС США. Об этом сообщают западные медиа.
Известно, что эсминец «Карни» - первый корабль НАТО, который в этом году посетил Одессу. В городе он пребудет до 11 января.
Цель визита американского эсминца – провести операцию «по обеспечению безопасности на море», а также укрепить комбинированную готовность и военно-морской потенциал среди стран-участников НАТО.
Известно, что эсминец «Карни» - первый корабль НАТО, который в этом году посетил Одессу. В городе он пребудет до 11 января.
Цель визита американского эсминца – провести операцию «по обеспечению безопасности на море», а также укрепить комбинированную готовность и военно-морской потенциал среди стран-участников НАТО.
Автор: Вера Антонова