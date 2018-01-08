Пензенская семья поселила у себя в квартире пуму Месси
Пензенская семья приручила пуму. Необычный питомец, по кличке Месси был выкуплен парой из зоопарка.
Семья из Пензы утверждает, что хищник с самого детства не живет в естественной среде, поэтому никакой опасности для человека не представляет, к тому же не умеет охотиться.
Месси требуется выгуливать два раза в день. Рацион пумы составляет два килограмма сырого мяса в сутки, об этом рассказали владельцы дикого животного.
Семья из Пензы утверждает, что хищник с самого детства не живет в естественной среде, поэтому никакой опасности для человека не представляет, к тому же не умеет охотиться.
Месси требуется выгуливать два раза в день. Рацион пумы составляет два килограмма сырого мяса в сутки, об этом рассказали владельцы дикого животного.
Автор: Вера Антонова