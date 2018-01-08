В Ленобласти после драки победители подожгли проигравших
В Ленинградской области во Всеволжске случилась драка после которой победители подожгли проигравших. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Согласно полученным данным, 6 января сотрудниками уголовного розыска Всеволжска были задержаны женщина и молодой мужчина. Полицейские предполагают, что они, будучи в гостях, избили хозяев дома, а затем подожгли их квартиру. Все случилось на фоне застолья с алкоголем.
С травмами и ожогами двое пострадавших были экстренно госпитализированы. Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.
Согласно полученным данным, 6 января сотрудниками уголовного розыска Всеволжска были задержаны женщина и молодой мужчина. Полицейские предполагают, что они, будучи в гостях, избили хозяев дома, а затем подожгли их квартиру. Все случилось на фоне застолья с алкоголем.
С травмами и ожогами двое пострадавших были экстренно госпитализированы. Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.
Автор: Вера Антонова