В Пензе МЧС подняло проблему парковок, перекрывающих доступ к зданиям

«Автомобилистам следует оставлять свои машины на дистанции не менее 7 метров от зданий, поскольку именно такое расстояние можно считать минимальным для того, чтобы при каком-либо ЧП к месту инцидента могла подъехать пожарная машина», – напоминают специалисты.



Владельцы транспортных средств часто заставляют улицы и проезды жилых дворов Пензы, становясь серьёзной проблемой для экипажей экстренных служб в Пензе. В сообщении регионального МЧС отмечается, что в скором времени проехать по городским улицам станет невозможно, особенно для крупногабаритных пожарных авто, так как дворы превратятся в неприступные территории из-за хаотично припаркованных личных транспортных средств. Водителям пожарных машин приходится совершать движение медленно, балансируя меж оставленных автомобилей, в то время как теряются драгоценные минуты.