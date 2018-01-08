В Оренбурге новогодние праздники продолжатся до 14 января
Несмотря на начало рабочих дней, в Оренбурге будут продолжать отмечать Новый год и Рождество до 14 января. Всех желающих ждут на катках, Рождественском гала-концерте и лыжных соревнованиях.
Вечер всеобщего катания на коньках запланирован на 11 января на центральной спортивной арене, а также на всех открытых городских катках. Лучшие музыкальные и танцевальные коллективы порадуют зрителей 12 января во время Рождественского гала-концерта. А в воскресенье глава Оренбурга предлагает всем желающим встать на лыжи и поучаствовать в Открытом чемпионате, призеры которого получат ценные подарки.
Вечер всеобщего катания на коньках запланирован на 11 января на центральной спортивной арене, а также на всех открытых городских катках. Лучшие музыкальные и танцевальные коллективы порадуют зрителей 12 января во время Рождественского гала-концерта. А в воскресенье глава Оренбурга предлагает всем желающим встать на лыжи и поучаствовать в Открытом чемпионате, призеры которого получат ценные подарки.
Автор: Артемов Сергей