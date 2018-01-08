В США в ТОП-5 по кассовым сборам лидирует фильм «Джуманджи»
Кинокритики составили ТОП-5 кассовых сборов новых полнометражных фильмов, вышедших в прокат в США, массмедиа сообщают, что сборы подсчитывались за 5, 6 и 7 января. Лента «Джуманджи: Зов джунглей» опередила «Звездные войны».
В прокате в США картина «Джуманджи» заработала 36 млн долларов, общие сборы ленты составили 244,37 млн долларов. На второй позиции по итогам 5-7 января находится фильм «Астрал 4: Последний ключ». По информации boxofficemojo.com, кинолента собрала 29,26 млн долларов. Это больше, чем предполагали критики. Особо отмечена очередная часть киносаги «Звездные войны: Последние джедаи», она заработала за четвёртый уик-энд 23,55 млн долларов, оставаясь на третьей позиции. Общий кассовый сбор «Джедаев» в прокате в США составляет 572,5 млн долларов.
На четвертой позиции находится музыкальный кинофильм «Величайший шоумен», собравший за три уик-энда 13,8 млн долларов. Всего лента заработала в домашнем просмотре 75,9 млн долларов. ТОП-5 замыкает работа «Идеальный голос 3» с кассовыми сборами на третьих выходных 10,22 млн долларов. Всего фильм собрал 86 млн долларов в канаде и США.
В прокате в США картина «Джуманджи» заработала 36 млн долларов, общие сборы ленты составили 244,37 млн долларов. На второй позиции по итогам 5-7 января находится фильм «Астрал 4: Последний ключ». По информации boxofficemojo.com, кинолента собрала 29,26 млн долларов. Это больше, чем предполагали критики. Особо отмечена очередная часть киносаги «Звездные войны: Последние джедаи», она заработала за четвёртый уик-энд 23,55 млн долларов, оставаясь на третьей позиции. Общий кассовый сбор «Джедаев» в прокате в США составляет 572,5 млн долларов.
На четвертой позиции находится музыкальный кинофильм «Величайший шоумен», собравший за три уик-энда 13,8 млн долларов. Всего лента заработала в домашнем просмотре 75,9 млн долларов. ТОП-5 замыкает работа «Идеальный голос 3» с кассовыми сборами на третьих выходных 10,22 млн долларов. Всего фильм собрал 86 млн долларов в канаде и США.
Автор: Семен Зайцев