В Свердловской области мужчина случайно сжег дом многодетной семьи
В Свердловской области мужчина спалил дом многодетной семьи. Инцидент случился в одном из сел региона.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил устроить поджог, чтобы отомстить своему знакомому за недавнюю ссору. Ночью он пробрался к дому и бросил горючую смесь в окно. Он подождал пока все начнет гореть и после этого скрылся.
Позднее оказалось, что злоумышленник перепутал здания и случайно сжег дом многодетной семьи. В итоге заживо сгорели мужчина, женщина и 2-летняя женщина. По горячим следам предполагаемого преступника удалось задержать, открыто уголовное дело. Жителю Свердловской области грозит пожизненный срок.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил устроить поджог, чтобы отомстить своему знакомому за недавнюю ссору. Ночью он пробрался к дому и бросил горючую смесь в окно. Он подождал пока все начнет гореть и после этого скрылся.
Позднее оказалось, что злоумышленник перепутал здания и случайно сжег дом многодетной семьи. В итоге заживо сгорели мужчина, женщина и 2-летняя женщина. По горячим следам предполагаемого преступника удалось задержать, открыто уголовное дело. Жителю Свердловской области грозит пожизненный срок.
Автор: Вера Антонова