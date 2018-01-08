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В Подольске на улице обнаружен труп мужчины
В подмосковном Подольске обнаружен труп мужчины. На его теле при первичном осмотре не зафиксировано никаких следов, которые бы говорили о насильственном характере смерти.

В Подольске на улице обнаружен труп мужчины

Местные СМИ пишут, что труп обнаружили около половины третьего днем 7 января на улице Плещеевской. На вид умершему около 45-ти лет. Информацию официально подтвердили в ГУ МВД России.

Личность мужчины устанавливается.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 18:44
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