В Подольске на улице обнаружен труп мужчины
В подмосковном Подольске обнаружен труп мужчины. На его теле при первичном осмотре не зафиксировано никаких следов, которые бы говорили о насильственном характере смерти.
Местные СМИ пишут, что труп обнаружили около половины третьего днем 7 января на улице Плещеевской. На вид умершему около 45-ти лет. Информацию официально подтвердили в ГУ МВД России.
Личность мужчины устанавливается.
Местные СМИ пишут, что труп обнаружили около половины третьего днем 7 января на улице Плещеевской. На вид умершему около 45-ти лет. Информацию официально подтвердили в ГУ МВД России.
Личность мужчины устанавливается.
Автор: Вера Антонова