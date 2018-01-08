В Ленинградской области водитель изнасиловал девушку и бросил ее на заправке
По словам потерпевшей, подвозивший ее ночью мужчина съехал с кольцевой дороги и, применив физическую силу, совершил над ней насильственные сексуальные действия. Затем, проехав около километра, высадил и бросил ее возле заправки "Shell", после этого уехал в неизвестном направлении.
Правоохранителями проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия по заявлению гражданки. На данный момент, со слов 22-летней потерпевшей, известна лишь марка автомобиля насильника - Ford Focus.
Правоохранителями проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия по заявлению гражданки. На данный момент, со слов 22-летней потерпевшей, известна лишь марка автомобиля насильника - Ford Focus.
Автор: Артемов Сергей