Спортивная драма «Движение вверх» стала лидером российского проката в Новый год
Отечественная спортивная драма «Движение вверх», снятая режиссёром Антоном Мегердичевым, стала лидером российского проката в Новый год. За 2 недели лента собрала свыше 1,2 млрд рублей.
Фильм повествует о 70-х годах прошлого столетия, когда у российской сборной по баскетболу сменился тренер. Новый наставник лелеет амбициозные планы, желая победить самую сильную американскую команду. Его энтузиазмом пропитываются спортсмены, в итоге завоёвывая на Олимпиаде золото.
Второе место в рейтинге российского проката в Новый год занял ремейк «Джуманджи: Зов джунглей», на третьей строке оказался мультипликационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта».
Сегодня портал «Актуальные новости» сообщал также о номинации на премию «Золотой глобус» отечественной драмы «Нелюбовь».
Фильм повествует о 70-х годах прошлого столетия, когда у российской сборной по баскетболу сменился тренер. Новый наставник лелеет амбициозные планы, желая победить самую сильную американскую команду. Его энтузиазмом пропитываются спортсмены, в итоге завоёвывая на Олимпиаде золото.
Второе место в рейтинге российского проката в Новый год занял ремейк «Джуманджи: Зов джунглей», на третьей строке оказался мультипликационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта».
Сегодня портал «Актуальные новости» сообщал также о номинации на премию «Золотой глобус» отечественной драмы «Нелюбовь».
Автор: Воробьева Алина