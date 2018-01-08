В Прикамье разыскивают пропавшего 63-летнего пенсионера
В Прикамье разыскивается без вести пропавший 63-летний пенсионер. Заявление в полицию о пропаже написала его сестра.
По данным местных СМИ, мужчина ушел из своего дома в Чусовом пятого января. Соседи рассказали сестре мужчины, что дверь в его квартиру была открыта, горел свет, но самого хозяина внутри не оказалось. Родственница пенсионера уточняет, что пропавший проживал один – детей и жены у него нет.
До сих пор о местоположении мужчины никакой информации нет. Ведутся поиски пенсионера.
По данным местных СМИ, мужчина ушел из своего дома в Чусовом пятого января. Соседи рассказали сестре мужчины, что дверь в его квартиру была открыта, горел свет, но самого хозяина внутри не оказалось. Родственница пенсионера уточняет, что пропавший проживал один – детей и жены у него нет.
До сих пор о местоположении мужчины никакой информации нет. Ведутся поиски пенсионера.
Автор: Вера Антонова