В Тюмени в 9-этажном многоквартирном доме произошел крупный пожар
В Тюмени горел фасад 9-этажного жилого дома, общая площадь возгорания достигла около 500 кв. м, из здания при тушении пожара срочно были эвакуированы более 130 человек. Информация о произошедшем представлена в массмедиа региональным управлением МЧС.
Сообщается, что было зафиксировано возгорание утеплителя с первого по седьмой этаж, при более точных подсчётах была определена общая площадь возгорания. Огонь распространился на кровлю здания. Особо отмечено, что пострадавших и погибших нет, было оперативно эвакуировано 138 жителей многоквартирного дома, спасено – 23.
При локализации и ликвидации пожара, как сообщил пресс-представитель регионального гарнизона МЧС, были задействованы 82 бойца с привлечением 29 единиц специальной техники. Видеозапись пожара представлена порталом Tyumentimes.ru на видеохостинге YouTube.
Сообщается, что было зафиксировано возгорание утеплителя с первого по седьмой этаж, при более точных подсчётах была определена общая площадь возгорания. Огонь распространился на кровлю здания. Особо отмечено, что пострадавших и погибших нет, было оперативно эвакуировано 138 жителей многоквартирного дома, спасено – 23.
При локализации и ликвидации пожара, как сообщил пресс-представитель регионального гарнизона МЧС, были задействованы 82 бойца с привлечением 29 единиц специальной техники. Видеозапись пожара представлена порталом Tyumentimes.ru на видеохостинге YouTube.
Автор: Семен Зайцев