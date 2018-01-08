"Пермская Джоли" Галина Миргаева предложила погадать на женихов
Модель Галинка Миргаева в честь Рождества опубликовала соответствующий пост с призывом погадать на женихов. Чаще всего девушку называют «пермской Джоли» из-за ее колоссального сходства с голливудской звездой.
В посте Миргаева опубликовала также снимок, сделанный на праздники в ГУМе. Фото пермской модели оценили больше 35 тысяч пользователей.
Сама Миргаева скрывает свою личную жизнь и почти ничего фолловерам не рассказывает.
В посте Миргаева опубликовала также снимок, сделанный на праздники в ГУМе. Фото пермской модели оценили больше 35 тысяч пользователей.
Сама Миргаева скрывает свою личную жизнь и почти ничего фолловерам не рассказывает.
Автор: Вера Антонова