Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука

Ученые: Кофе является лучшим лекарством от хронической боли
Научные исследования доказали, что кофе может снимать хроническую боль лучше ибупрофена. Правда действие кофеина краткосрочно - 25-30 минут.

Ученые: Кофе является лучшим лекарством от хронической боли


Хороший сон - залог здоровья человека. При хроническом недосыпании появляются повышенная чувствительность к боли. Ученые проводили опыты на мышах, лишая их сна и заставляя бодрствовать, а также активно двигаться. Животных проверяли на чувствительность к болевым и не болевым стимулам, давая различным группам разные обезболивающие вещества: кофеин, ибупрофен, морфин и модафинил. Полученные результаты показали, что ибупрофен не подавляет гиперчувствительность к боевым ощущениям, морфин оказал низкую эффективность уменьшения боли, а кофеин и модафинил боролись с ней лучше других.

В одном из медицинских изданий опубликованы данные другого эксперимента, где люди, страдающие от болей в области шеи, употребляя кофе, подтвердили на практике, что этот напиток облегчает болезненное состояние. Американские ученые провели ряд исследований совместно со студентами одного из колледжей. Те из них, кто перед спортивными тренировками принимал кофеин, отмечали, что испытывали вполовину меньше боли во время занятий, чем те, кто не употреблял кофе.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 20:29
Читайте также
Загрузка...
Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из
В Сети на фото пропавшего щенка разглядели
Новым главой Консервативной партии Великобритании
В Оренбурге новогодние праздники продолжатся до
В Пензе МЧС подняло проблему парковок,
Пензенская семья поселила у себя в квартире пуму
В одесский порт зашел эсминец ВМС США
Крупнейшие криптовалютные биржи прекратили
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе
Обращение Путина стало самым рейтинговым в
В компании Bitfury предложили уничтожить
Российские военные получат планирующие авиабомбы
Добавление комментария
Последние новости
08.01, 23:00 Спортивная драма «Движение вверх» стала лидером
08.01, 22:44 В США в ТОП-5 по кассовым сборам лидирует фильм
08.01, 22:30 Instagram: Миллионер Джанлука Вакки станцевал в образе
08.01, 22:10 Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из
08.01, 21:55 Инвесторы попросили инженеров Apple ввести контроль для
08.01, 21:33 Выход флагманов на Android может задержаться из-за
08.01, 21:25 Новые ноутбуки Acer, HP и Asus оборудуют голосовым
08.01, 21:23 Миллионер Джанлука Вакки опубликовал в Instagram
08.01, 21:01 Компания Blue Origin засняла на видео испытания нового
08.01, 20:56 В Сети на фото пропавшего щенка разглядели Гитлера и
08.01, 20:47 "Пермская Джоли" Галина Миргаева предложила погадать на
08.01, 20:38 В Кузбассе сотрудники полиции нашли пропавшую
08.01, 20:29 Ученые: Кофе является лучшим лекарством от хронической
08.01, 20:20 На CES презентовали обновлённую камеру Insta360 Nano S
08.01, 20:09 Появились фото дронов террористов, атаковавших Хмеймим и
08.01, 19:57 Новым главой Консервативной партии Великобритании стал
08.01, 19:46 В Украине радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую
08.01, 19:32 В Италии на дороге перевернулся школьный автобус
08.01, 19:20 Пожар в 9-этажном здании в Тюмени ликвидирован
08.01, 19:10 В Самарской области в результате столкновения иномарки и