Ученые: Кофе является лучшим лекарством от хронической боли
Научные исследования доказали, что кофе может снимать хроническую боль лучше ибупрофена. Правда действие кофеина краткосрочно - 25-30 минут.
Хороший сон - залог здоровья человека. При хроническом недосыпании появляются повышенная чувствительность к боли. Ученые проводили опыты на мышах, лишая их сна и заставляя бодрствовать, а также активно двигаться. Животных проверяли на чувствительность к болевым и не болевым стимулам, давая различным группам разные обезболивающие вещества: кофеин, ибупрофен, морфин и модафинил. Полученные результаты показали, что ибупрофен не подавляет гиперчувствительность к боевым ощущениям, морфин оказал низкую эффективность уменьшения боли, а кофеин и модафинил боролись с ней лучше других.
В одном из медицинских изданий опубликованы данные другого эксперимента, где люди, страдающие от болей в области шеи, употребляя кофе, подтвердили на практике, что этот напиток облегчает болезненное состояние. Американские ученые провели ряд исследований совместно со студентами одного из колледжей. Те из них, кто перед спортивными тренировками принимал кофеин, отмечали, что испытывали вполовину меньше боли во время занятий, чем те, кто не употреблял кофе.
Хороший сон - залог здоровья человека. При хроническом недосыпании появляются повышенная чувствительность к боли. Ученые проводили опыты на мышах, лишая их сна и заставляя бодрствовать, а также активно двигаться. Животных проверяли на чувствительность к болевым и не болевым стимулам, давая различным группам разные обезболивающие вещества: кофеин, ибупрофен, морфин и модафинил. Полученные результаты показали, что ибупрофен не подавляет гиперчувствительность к боевым ощущениям, морфин оказал низкую эффективность уменьшения боли, а кофеин и модафинил боролись с ней лучше других.
В одном из медицинских изданий опубликованы данные другого эксперимента, где люди, страдающие от болей в области шеи, употребляя кофе, подтвердили на практике, что этот напиток облегчает болезненное состояние. Американские ученые провели ряд исследований совместно со студентами одного из колледжей. Те из них, кто перед спортивными тренировками принимал кофеин, отмечали, что испытывали вполовину меньше боли во время занятий, чем те, кто не употреблял кофе.
Автор: Артемов Сергей