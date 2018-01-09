Автостат: В России продажи автомобилей премиум-класса упали на 0,4%
Авто премиум-класса в России теряют свою популярность. По итогам года продажи авто рухнули на 0,4 процента. Аналитические сведения приводит агентство «Автостат».
Лидирует в премиум-сегменте Mercedes-Benz. Он разошелся тиражом 32 375 проданных авто, что на 24,5 процента меньше, чем годом ранее. Далее по списку следует немецкий бренд BMW с результатом продаж в 27 227 авто. Тройку лидеров замыкает марка Lexus. Четвертое место в списке отведено Audi, пятое занимает британский бренд Land Rover.
Аналитики отмечают, что первым четырем лидерам списка принадлежат 76% общего рынка авто премиум-сегмента.
Лидирует в премиум-сегменте Mercedes-Benz. Он разошелся тиражом 32 375 проданных авто, что на 24,5 процента меньше, чем годом ранее. Далее по списку следует немецкий бренд BMW с результатом продаж в 27 227 авто. Тройку лидеров замыкает марка Lexus. Четвертое место в списке отведено Audi, пятое занимает британский бренд Land Rover.
Аналитики отмечают, что первым четырем лидерам списка принадлежат 76% общего рынка авто премиум-сегмента.
Автор: Вера Антонова