Компания Blue Origin засняла на видео испытания нового двигателя BE-4
Компания Blue Origin продолжает тестировать свой новый двигатель ВЕ-4. В сети появилось видео его испытаний.
Известно, что впервые ВЕ-4 был протестирован в прошлом году. Всего на его разработку понадобилось по меньшей мере шесть лет. После ряда некоторых доработок инженеры вновь тестируют новинку. Она будет использоваться на ракете-носителе New Glenn. Именно ее глава Amazon планирует отправлять в космос в туристические полеты.
На видео можно увидеть, как двигатель смог за три секунды разогнаться, выдав 50% всей своей мощности. В этот момент было зафиксировано превышение удельного импульса. На полной силе, сообщили в Blue Origin, мотор произведет 250 тонн тяги.
Что касается ракеты New Glenn, то она будет существовать в двух вариантах – с двумя ступенями, а также тремя. Первый пуск планируется производить в 2020 году во Флориде, на мысе Канаверал.
Известно, что впервые ВЕ-4 был протестирован в прошлом году. Всего на его разработку понадобилось по меньшей мере шесть лет. После ряда некоторых доработок инженеры вновь тестируют новинку. Она будет использоваться на ракете-носителе New Glenn. Именно ее глава Amazon планирует отправлять в космос в туристические полеты.
На видео можно увидеть, как двигатель смог за три секунды разогнаться, выдав 50% всей своей мощности. В этот момент было зафиксировано превышение удельного импульса. На полной силе, сообщили в Blue Origin, мотор произведет 250 тонн тяги.
Что касается ракеты New Glenn, то она будет существовать в двух вариантах – с двумя ступенями, а также тремя. Первый пуск планируется производить в 2020 году во Флориде, на мысе Канаверал.
Автор: Вера Антонова