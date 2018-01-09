Эксперты: Пермь оказалась на последнем месте в национальном рейтинге городов РФ
Пермь замыкает национальный рейтинг лучших российских городов 2017 года, голосование в рунете проходит ежегодно на специальном сайте. Каждый желающий может отдать голос за лучший, по его мнению, город.
По информации СМИ, голосование в Сети выявило, что столица Прикамья оказалась в числе аутсайдеров. В мероприятии приняли участие жители 83-х городов, причём каждый из них является центром определённого региона страны. В лидерах оказалось Пенза - 238,452 тыс. проголосовавших граждан. Владикавказ набрал 200 тыс. голосов. Далее отмечен Владивосток (180,549 тыс.). Пермь получила 1,163 тыс. голосов, заняв 83-е место. На 82-й и 81-й позициях находятся соответственно Нарьян-Мар и Самара.
Организаторы рейтинга сообщили в масс-медиа, что они преследовали цель показать, «где на Руси жить хорошо». Участникам не предлагают какие-либо критерии отбора, необходимо лишь указать название города. Особо отмечено, что уже сейчас имеется возможность отдать свой голос за лучший город 2018 года. Пермь в данном рейтинге занимает 24-ю позицию.
По информации СМИ, голосование в Сети выявило, что столица Прикамья оказалась в числе аутсайдеров. В мероприятии приняли участие жители 83-х городов, причём каждый из них является центром определённого региона страны. В лидерах оказалось Пенза - 238,452 тыс. проголосовавших граждан. Владикавказ набрал 200 тыс. голосов. Далее отмечен Владивосток (180,549 тыс.). Пермь получила 1,163 тыс. голосов, заняв 83-е место. На 82-й и 81-й позициях находятся соответственно Нарьян-Мар и Самара.
Организаторы рейтинга сообщили в масс-медиа, что они преследовали цель показать, «где на Руси жить хорошо». Участникам не предлагают какие-либо критерии отбора, необходимо лишь указать название города. Особо отмечено, что уже сейчас имеется возможность отдать свой голос за лучший город 2018 года. Пермь в данном рейтинге занимает 24-ю позицию.
Автор: Семен Зайцев