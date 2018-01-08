В Самарской области в результате столкновения иномарки и автобуса травмированы три человека
Сегодня, 8 января, произошло столкновение авто Kia Sportage и пассажирского автобуса в Самарской области на территории Кинель-Черкасского района. Областное ГУ МВД информирует, в результате инцидента три человека травмированы.
Согласно информации, дорожный инцидент произошел на 80 километре автодороги «Самара – Бугуруслан». За рулем иномарки находился 27-летний молодой человек, а пассажирские места занимали парень и девушка 19 и 23 лет, соответственно. В автобусе находилась 32-летняя пассажирка, а общественным транспортом управлял 28-летний водитель.
По информации сотрудников ГИБДД, водитель легкового автомобиля избрал небезопасную дистанцию, в результате чего врезался в пассажирский автобус. Два пассажира автомобиля и женщина в автобусе получили травмы различной степени тяжести. Инспекторы отмечают, что все пострадавшие самостоятельно обратились за медпомощью в больницу.
Согласно информации, дорожный инцидент произошел на 80 километре автодороги «Самара – Бугуруслан». За рулем иномарки находился 27-летний молодой человек, а пассажирские места занимали парень и девушка 19 и 23 лет, соответственно. В автобусе находилась 32-летняя пассажирка, а общественным транспортом управлял 28-летний водитель.
По информации сотрудников ГИБДД, водитель легкового автомобиля избрал небезопасную дистанцию, в результате чего врезался в пассажирский автобус. Два пассажира автомобиля и женщина в автобусе получили травмы различной степени тяжести. Инспекторы отмечают, что все пострадавшие самостоятельно обратились за медпомощью в больницу.
Автор: Татьяна Свиридова