Ридли Скотт может снять еще одну часть "Бегущего по лезвию"
Британский кинорежиссер и продюсер сообщил, что может снять еще один фильм "Бегущий по лезвию". Ридли Скотт заявил в интервью одному из изданий, что у него есть история дальнейшего развития сюжета.
"Бегущий по лезвию 2049" образца 2017 года не оправдал надежд, провалившись в прокате. Авторы рассчитывали на высокие кассовые сборы, но зритель не оценил их творчества. Потратив на производство картины около 150 млн долларов, вместо прибыли создатели получили убытки, которые составляют 80 млн долларов. И хотя Дени Вильнев, снявший сиквел, утверждал, что история окончена и не нуждается в продолжении, похоже у Ридли Скотта есть свои планы на этот счет.
"Бегущий по лезвию 2049" образца 2017 года не оправдал надежд, провалившись в прокате. Авторы рассчитывали на высокие кассовые сборы, но зритель не оценил их творчества. Потратив на производство картины около 150 млн долларов, вместо прибыли создатели получили убытки, которые составляют 80 млн долларов. И хотя Дени Вильнев, снявший сиквел, утверждал, что история окончена и не нуждается в продолжении, похоже у Ридли Скотта есть свои планы на этот счет.
Автор: Артемов Сергей