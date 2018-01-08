Новым главой Консервативной партии Великобритании стал Брендон Льюис
После ухода Патрика Маклохлина с должности председателя Консервативной партии Великобритании новым главой политического блока стал Брендон Льюис. Об этом уведомил общественность сам политик, написав сообщение на странице в Twitter.
До назначения на пост главы британской Консервативной партии Брендон Льюис работал в министерстве, занимающемся миграционными вопросами. Новую должность политического деятеля одобрила также королева Великобритании. Брендон Льюис в соцсети отметил, что польщён такой высокой честью, оказанной его персоне.
Ранее «Актуальные новости» приводили сообщение британского госсекретаря о грядущем гуманитарном кризисе крупного масштаба.
До назначения на пост главы британской Консервативной партии Брендон Льюис работал в министерстве, занимающемся миграционными вопросами. Новую должность политического деятеля одобрила также королева Великобритании. Брендон Льюис в соцсети отметил, что польщён такой высокой честью, оказанной его персоне.
Ранее «Актуальные новости» приводили сообщение британского госсекретаря о грядущем гуманитарном кризисе крупного масштаба.
Автор: Воробьева Алина