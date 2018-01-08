В Италии на дороге перевернулся школьный автобус
В Италии в провинции Мантуя в ДТП попал автобус со школьниками. 23 пострадавших, их экстренно госпитализировали.
Известно, что авария со школьным автобусом случилась в понедельник днем. Всего в салоне находилось 50 учащихся. Предполагается, что водителю стало плохо и он потерял контроль над управлением. В результате автобус рухнул в кювет на правый бок.
Причины аварии выясняют специалисты. Детям оказывается помощь в больнице.
Известно, что авария со школьным автобусом случилась в понедельник днем. Всего в салоне находилось 50 учащихся. Предполагается, что водителю стало плохо и он потерял контроль над управлением. В результате автобус рухнул в кювет на правый бок.
Причины аварии выясняют специалисты. Детям оказывается помощь в больнице.
Автор: Вера Антонова