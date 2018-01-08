Пожар в 9-этажном здании в Тюмени ликвидирован
В Тюмени удалось ликвидировать возгорание, которое произошло в 9-этажном здании. Информацию об этом предоставили сотрудники регионального МЧС.
Известно, что пожарные уже ликвидировали огонь и сейчас перешли к проливке конструкций, пораженных пламенем. Предполагается, что очаг возгорания залегал в одной из квартир на четвертом этаже. Причина инцидента пока не ясна. Проводится тщательная проверка.
Известно, что пожарные уже ликвидировали огонь и сейчас перешли к проливке конструкций, пораженных пламенем. Предполагается, что очаг возгорания залегал в одной из квартир на четвертом этаже. Причина инцидента пока не ясна. Проводится тщательная проверка.
Автор: Вера Антонова