В Украине радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру
В столице Украины Киеве несколько десятков людей заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Об этом информируют украинские массмедиа, ссылаясь на официальный аккаунт радикалов, зарегистрированный ранее в соцсети Facebook.
По мнению "активистов" мероприятия, в храме может находиться «штаб сепаратистов». Ранее СМИ проинформировали, что в ночь с 6 на 7 января на Российский центр науки и культуры в Киеве было осуществлено нападение группы людей. Согласно представленной СМИ информации, это могли быть участники организации, имеющей наименование «Черный комитет».
По мнению "активистов" мероприятия, в храме может находиться «штаб сепаратистов». Ранее СМИ проинформировали, что в ночь с 6 на 7 января на Российский центр науки и культуры в Киеве было осуществлено нападение группы людей. Согласно представленной СМИ информации, это могли быть участники организации, имеющей наименование «Черный комитет».
Автор: Семен Зайцев