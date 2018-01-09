В Японии прошел новогодний ритуал по изгнанию демонов 13-метровыми факелами
В Японии прошел новогодний ритуал по изгнанию демонов. В ходе события участники поджигали 13-метровые факелы, а их сгорание сопровождается символическим представлением.
Данное событие является традиционным в стране, а проводится оно в городе Куруме. Участники церемонии надевают набедренные повязки и выполняют специальные движения. Ключевым процессом является поджигание шести огромных факелов, которые достигают 13 метров в длину.
Огненная процессия сопровождается представлением, участники которого демонстрируют битву со злом. Среди исполнителей также присутствуют дети, которым необходимо стучать палками, чтобы «изгнать демонов». Согласно легенде, данный ритуал появился 1600 лет назад.
Данное событие является традиционным в стране, а проводится оно в городе Куруме. Участники церемонии надевают набедренные повязки и выполняют специальные движения. Ключевым процессом является поджигание шести огромных факелов, которые достигают 13 метров в длину.
Огненная процессия сопровождается представлением, участники которого демонстрируют битву со злом. Среди исполнителей также присутствуют дети, которым необходимо стучать палками, чтобы «изгнать демонов». Согласно легенде, данный ритуал появился 1600 лет назад.
Автор: Татьяна Свиридова