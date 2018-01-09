Читинская "Искра" запустит в "ВКонтакте" историко-информационный проект для развития туризма
Молодежный центр "Искра" для развития внутреннего туризма планирует запустить в популярной социальной сети "ВКонтакте" новый интернет-проект. Уже работает демонстрационная версияв группе движения "Зарница".
По словам сотрудника Центра, выбран вариант работы в виде историко-информационной справки, где пользователь находит представительство в любой соцсети либо мессенджере, указывает свое местоположение и в ответ получает необходимую информацию о достопримечательностях. Заинтересованность в новом интернет-проекте уже проявили в Монголии, а также в федеральном центре.
По словам сотрудника Центра, выбран вариант работы в виде историко-информационной справки, где пользователь находит представительство в любой соцсети либо мессенджере, указывает свое местоположение и в ответ получает необходимую информацию о достопримечательностях. Заинтересованность в новом интернет-проекте уже проявили в Монголии, а также в федеральном центре.
Автор: Артемов Сергей