Появились фото дронов террористов, атаковавших Хмеймим и Тартус
МО России публикует снимки дронов террористов, которые предприняли попытку атаки баз в Хмеймим и Тартусе. Они были запущены с дальности около 50-ти километров при помощи современных технологий и GPS.
Дроны были отправлены на экспертизу. Она показала, что террористы, которые ими пользовались, могут осуществлять атаку с расстояния 100 километров. Эксперты говорят, что злоумышленники имеют в своем арсенале такую технологию, поэтому могут совершать подобные теракты в любой стране мира.
На данный момент российские специалисты проводят детальный анализ конструкции, чтобы точно узнать принцип работы дронов. Инженерные решения, примененные в устройствах, предположили эксперты, могли быть получены у одной из стран, располагающих высокими возможностями по обеспечению спутниковой навигации.
Дроны были отправлены на экспертизу. Она показала, что террористы, которые ими пользовались, могут осуществлять атаку с расстояния 100 километров. Эксперты говорят, что злоумышленники имеют в своем арсенале такую технологию, поэтому могут совершать подобные теракты в любой стране мира.
На данный момент российские специалисты проводят детальный анализ конструкции, чтобы точно узнать принцип работы дронов. Инженерные решения, примененные в устройствах, предположили эксперты, могли быть получены у одной из стран, располагающих высокими возможностями по обеспечению спутниковой навигации.
Автор: Вера Антонова