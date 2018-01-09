CES: AMD значительно снижает цены на свои процессоры
Процессоры семейства AMD Ryzen подешевеют на 30%. С таким заявлением выступил представитель Advanced Micro Devices на выставке CES 2018.
Распродажу процессоров линейки AMD Ryzen специалисты связывают с двумя факторами: ответом на действия прямого конкурента в лице Intel, выпустившего шестиядерные чипы в процессорах серии Coffee Lake, и желанием подчистить складские запасы в преддверии выпуска новой линейки Zen+. По мнению специалистов AMD, снижение цен на треть, а также разблокированный множитель их процессоров и наличие под них недорогих материнских плат способны склонить потенциальных покупателей в свою сторону. На сайте компании выложили таблицы, в которых указаны старые и новые цены моделей линейки Ryzen, а также сравнительные данные с процессорами Intel, показывающие технические преимущества чипов AMD.
Распродажу процессоров линейки AMD Ryzen специалисты связывают с двумя факторами: ответом на действия прямого конкурента в лице Intel, выпустившего шестиядерные чипы в процессорах серии Coffee Lake, и желанием подчистить складские запасы в преддверии выпуска новой линейки Zen+. По мнению специалистов AMD, снижение цен на треть, а также разблокированный множитель их процессоров и наличие под них недорогих материнских плат способны склонить потенциальных покупателей в свою сторону. На сайте компании выложили таблицы, в которых указаны старые и новые цены моделей линейки Ryzen, а также сравнительные данные с процессорами Intel, показывающие технические преимущества чипов AMD.
Автор: Артемов Сергей