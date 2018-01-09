В Ижевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку
В Ижевске разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку. Она ушла из дома в ночь на восьмое января. Информацию передают региональные СМИ.
Рост девушки около 180 сантиметров. На ней была черная куртка, замшевые черные сапоги с мехом белого цвета, черный шарф, за спиной зеленый рюкзак. Пропавшая жительница Ижевска носит очки.
Отмечается, что ранее она уже уходила из дома. Полиция и волонтеры Ижевска просят у всех помощи в поиске девочки, похожей по описанию.
Рост девушки около 180 сантиметров. На ней была черная куртка, замшевые черные сапоги с мехом белого цвета, черный шарф, за спиной зеленый рюкзак. Пропавшая жительница Ижевска носит очки.
Отмечается, что ранее она уже уходила из дома. Полиция и волонтеры Ижевска просят у всех помощи в поиске девочки, похожей по описанию.
Автор: Вера Антонова