В Кузбассе сотрудники полиции нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Сотрудники правоохранительных органов Кузбасса сообщили о том, что ранее пропавшая 7 января восьмилетняя девочка из Анжеро-Судженска в настоящий момент найдена. Для определения местонахождения школьницы проводилась поисково-розыскные мероприятия.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, ранее пропавшая школьница найдена живой. В настоящее время с девочкой работают оперативники и психологи для выяснения причин и обстоятельств инцидента.
Сигнал в отдел полиции поступил от матери школьницы, которая сообщила, что ее восьмилетняя дочь вышла из дома 7 января гулять и больше не вернулась. К слову, поисками девочки занимались сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители и волонтеры.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, ранее пропавшая школьница найдена живой. В настоящее время с девочкой работают оперативники и психологи для выяснения причин и обстоятельств инцидента.
Сигнал в отдел полиции поступил от матери школьницы, которая сообщила, что ее восьмилетняя дочь вышла из дома 7 января гулять и больше не вернулась. К слову, поисками девочки занимались сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители и волонтеры.
Автор: Татьяна Свиридова