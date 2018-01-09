В Красноярске полиция разыскивает пропавшую 15-летнюю школьницу
В Красноярске полиция разыскивает пропавшую 15-летнюю школьницу. По словам родственников, в последний раз они видели девочку 6 января.
Сотрудники полиции Красноярска проводят поисково-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 15-летней жительницы города, которая в настоящий момент является без вести пропавшей. Родственники школьницы сообщили, что в последний раз видели ее 6 января.
По словам членов семьи девочки, при ней был мобильный телефон, однако все попытки связаться с ней не увенчались успехом. Местные жители и добровольцы пытаются помочь полиции в поисках, но пока каких-либо результатов не имеется.
Сотрудники полиции Красноярска проводят поисково-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 15-летней жительницы города, которая в настоящий момент является без вести пропавшей. Родственники школьницы сообщили, что в последний раз видели ее 6 января.
По словам членов семьи девочки, при ней был мобильный телефон, однако все попытки связаться с ней не увенчались успехом. Местные жители и добровольцы пытаются помочь полиции в поисках, но пока каких-либо результатов не имеется.
Автор: Татьяна Свиридова