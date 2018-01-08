На CES презентовали обновлённую камеру Insta360 Nano S со сферическим захватом 4K
В рамках ежегодной январской выставки Consumer Electronics Show-2018 (CES) в Лас-Вегасе презентовали камеру Insta360 Nano S. Она снимает видео с захватом сферической формы 4K и позволяет получить 20-мегапиксельные фото. Эксперты считают это заметным переходом от предыдущей версии аппарата, делавшего 3K видео и 4,6-мегапиксельные снимки.
В дополнение к оригинальному серебристому предложению разработчики презентовали матовый чёрный вариант, в то время как слот для карт microSD для автономного режима аппарата остался прежним. В обновлённую камеру Insta360 добавлены несколько новых функций. Так, опция MultiView Shooting позволяет выводить обычный видеоролик под двумя или тремя углами камеры. Можно вести видеочат под углом в 360 градусов, когда звонящий, даже не обладающий данным устройством, также получает живое сферическое изображение на дисплее своего гаджета. Для этого абоненту лишь нужно предоставить получателю ссылку от приложения.
Insta360 Nano S со сферическим захватом 4K не только обеспечивает значительно более резкие изображения, но и фиксирует гораздо меньше шума. Камера поставляется с гироскопической стабилизацией изображения. Это значит, что, в случае лёгкого наклона iPhone или несильного удара во время записи, захват в итоге всё равно получится гладким.
Компания-разработчик оценила обновлённое устройство в 239 долларов. Новинка уже доступна для покупки в онлайн-магазинах. Для сравнения, оригинальный Nano на данный момент стоит 199 долларов, более мощный One получил ценник в 299 долларов.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентованных в рамках CES наушниках Sennheiser HD 820.
В дополнение к оригинальному серебристому предложению разработчики презентовали матовый чёрный вариант, в то время как слот для карт microSD для автономного режима аппарата остался прежним. В обновлённую камеру Insta360 добавлены несколько новых функций. Так, опция MultiView Shooting позволяет выводить обычный видеоролик под двумя или тремя углами камеры. Можно вести видеочат под углом в 360 градусов, когда звонящий, даже не обладающий данным устройством, также получает живое сферическое изображение на дисплее своего гаджета. Для этого абоненту лишь нужно предоставить получателю ссылку от приложения.
Insta360 Nano S со сферическим захватом 4K не только обеспечивает значительно более резкие изображения, но и фиксирует гораздо меньше шума. Камера поставляется с гироскопической стабилизацией изображения. Это значит, что, в случае лёгкого наклона iPhone или несильного удара во время записи, захват в итоге всё равно получится гладким.
Компания-разработчик оценила обновлённое устройство в 239 долларов. Новинка уже доступна для покупки в онлайн-магазинах. Для сравнения, оригинальный Nano на данный момент стоит 199 долларов, более мощный One получил ценник в 299 долларов.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентованных в рамках CES наушниках Sennheiser HD 820.
Автор: Воробьева Алина