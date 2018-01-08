В Сети на фото пропавшего щенка разглядели Гитлера и Ежика в тумане
В Сети обсуждают объявление, связанное с исчезновением белого щенка. По мнению пользователей, автор отпечатал объявление на некачественном принтере, либо в устройстве закончилась краска. Спорная публикация размещена на Pikabu.
На объявлении изображены глаза и нос животного. Собака, по всей видимости, белого цвета, но из-за слабого освещения и некачественной печати очертания головы определить невозможно. Одна из посетительниц портала намекнула на невидимость животного. Отмечено, что на объявлении указан номер телефона владельца собаки. Пользователи написали, что речь идёт о новой породе - чеширской. По мнению других фолловеров, прочитавших объявление, животное напоминает советский мультфильм «Ежик в тумане». Один пользователь отметил, что ему мерещятся усики Адольфа Гитлера. Юзеры просят автора объявления поделиться фотоснимком щенка, чтобы его туловище было видно, ведь речь идет о намерении помочь в поисках собаки.
Немногим ранее дискуссия в Сети возникла относительно фото кроссовка. Фолловеры заявили, что на снимке изображена обувь светло-серого цвета с бирюзовыми шнурками. Другая группа уверяла, что перед ними фотография розового кроссовка с белыми шнурками. В Сети развернулась баталия. Вскоре выяснилось, что изображение оказалось отредактированным. Вопрос восприятия цветов как и прежде, остается открытым. Фиксируется всё больше случаев, когда люди по-разному воспринимают цвет того или иного предмета.
На объявлении изображены глаза и нос животного. Собака, по всей видимости, белого цвета, но из-за слабого освещения и некачественной печати очертания головы определить невозможно. Одна из посетительниц портала намекнула на невидимость животного. Отмечено, что на объявлении указан номер телефона владельца собаки. Пользователи написали, что речь идёт о новой породе - чеширской. По мнению других фолловеров, прочитавших объявление, животное напоминает советский мультфильм «Ежик в тумане». Один пользователь отметил, что ему мерещятся усики Адольфа Гитлера. Юзеры просят автора объявления поделиться фотоснимком щенка, чтобы его туловище было видно, ведь речь идет о намерении помочь в поисках собаки.
Немногим ранее дискуссия в Сети возникла относительно фото кроссовка. Фолловеры заявили, что на снимке изображена обувь светло-серого цвета с бирюзовыми шнурками. Другая группа уверяла, что перед ними фотография розового кроссовка с белыми шнурками. В Сети развернулась баталия. Вскоре выяснилось, что изображение оказалось отредактированным. Вопрос восприятия цветов как и прежде, остается открытым. Фиксируется всё больше случаев, когда люди по-разному воспринимают цвет того или иного предмета.
Автор: Семен Зайцев