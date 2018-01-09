Дом-2: Мария Кохно запланировала сделать липосакцию щек
Мария Кохно, звезда «Дома-2», собирается сделать липосакцию щек. Такое решение она приняла в ходе мыслей о будущем, ведь девушка планирует сохранить свою привлекательность для мужа.
В этом случае Кохно решила обратиться к известному хирургу, который не раз помогал исправлять внешность другим участникам «Дома-2». В ближайшее время звезда телестройки будет снимать новый клип, поэтому изменения ей как раз в пору.
Мария рассказала, что хочет выглядеть идеально, и изначально хотела даже сделать подтяжку лица, но врач переубедил ее лишь на липосакцию щек.
В этом случае Кохно решила обратиться к известному хирургу, который не раз помогал исправлять внешность другим участникам «Дома-2». В ближайшее время звезда телестройки будет снимать новый клип, поэтому изменения ей как раз в пору.
Мария рассказала, что хочет выглядеть идеально, и изначально хотела даже сделать подтяжку лица, но врач переубедил ее лишь на липосакцию щек.
Автор: Вера Антонова