Яна Рудковская опубликовала фото с приемным сыном
Яна Рудковская показала подписчикам фото со своими сыновьями. Один из мальчиков- приемный ребенок продюсера, рожденный бизнесменом Батуриным с его второй супругой.
На снимке Рудковская улыбается, как и маленький Саша, который шестого января отметил свой день рождения. При этом Андрей, приемный сын знаменитости, выглядит скованно и смотрит в камеру серьезным взглядом. Поклонники по достоинству и с теплотой оценили данное фото.
Многие отметили, что Андрей похож на Батурина, бывшего мужа Рудковской, развод с которым стал настоящим скандалом в СМИ. Сейчас же продюсер Димы Билана замужем за фигуристом Евгением Плющенко. Пара счастлива вместе уже семь лет.
На снимке Рудковская улыбается, как и маленький Саша, который шестого января отметил свой день рождения. При этом Андрей, приемный сын знаменитости, выглядит скованно и смотрит в камеру серьезным взглядом. Поклонники по достоинству и с теплотой оценили данное фото.
Многие отметили, что Андрей похож на Батурина, бывшего мужа Рудковской, развод с которым стал настоящим скандалом в СМИ. Сейчас же продюсер Димы Билана замужем за фигуристом Евгением Плющенко. Пара счастлива вместе уже семь лет.
Автор: Вера Антонова