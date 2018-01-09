Певица Елена Темникова в Сочи прокатилась на собачьей упряжке
Елена Темникова сейчас находится в отпуске в Сочи на Розе Хутор. Там звезде удалось покататься на собачьей упряжке. Радостью нового опыта знаменитость поделилась с подписчиками в Сети.
Своим фолловерам в Instagram Темникова рассказала, что в Сочи ей удалось, наконец-таки, покататься на собачьей упряжке. Такое развлечение певице пришлось по душе. Знаменитость призвала всех приезжать в это место и самим попробовать покататься с хаски.
Поклонники оценили активных отдых Елены Темниковой. Звезду забросали положительными комментариями и «лайками».
Своим фолловерам в Instagram Темникова рассказала, что в Сочи ей удалось, наконец-таки, покататься на собачьей упряжке. Такое развлечение певице пришлось по душе. Знаменитость призвала всех приезжать в это место и самим попробовать покататься с хаски.
Поклонники оценили активных отдых Елены Темниковой. Звезду забросали положительными комментариями и «лайками».
Автор: Вера Антонова