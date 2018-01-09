Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Криминал

В Германии неизвестные обстреляли авто турецкого футболиста Дениза Наки
Авто турецкого футболиста Дениза Наки было обстреляно неизвестными злоумышленниками. Криминальный инцидент имел место в западной части Германии в ночь с 7 на 8 января.

В Германии неизвестные обстреляли авто турецкого футболиста Дениза Наки


Информационное немецкое издание «Вельт» уточняет, что спортсмен совершал движение по трассе около населённого пункта Дюрен, и в какой-то момент неизвестные из соседнего авто дважды выстрелили в его машину. Дениз Наки немедленно пригнулся и остановился на аварийной полосе. Во время телефонного разговора с журналистами футболист признался, что инцидент изрядно его напугал, и он продолжает переживать за свою жизнь, так как подозревает в совершении нападения сотрудников турецких спецслужб. Дело в том, что ранее суд Турции приговорил Наки к условному заключению, так как тот пропагандировал одну из запрещённых в стране рабочих партий.

Прокуратура Германии расследует данное дело.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о массовом отравлении немецких граждан во время посещения ими кальянной.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 02:00
Читайте также
Загрузка...
В Уфе снова выросли цены на бензин
Эксперты: Пермь оказалась на последнем месте в
Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из
В Сети на фото пропавшего щенка разглядели
Новым главой Консервативной партии Великобритании
В Оренбурге новогодние праздники продолжатся до
В Пензе МЧС подняло проблему парковок,
Пензенская семья поселила у себя в квартире пуму
В одесский порт зашел эсминец ВМС США
Крупнейшие криптовалютные биржи прекратили
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе
Обращение Путина стало самым рейтинговым в
Добавление комментария
Последние новости
09.01, 11:39 В Омске в массовом ДТП на мосту пострадали 3 человека
09.01, 11:34 Житель ХМАО погиб, катаясь на пристегнутой к машине
09.01, 11:29 Citroen обновил необычный электрокар Citroen E-Mehari
09.01, 11:25 Максим Галкин: Алла Пугачева с утра занимается с детьми
09.01, 11:23 В Санкт-Петербурге женщина не смогла назвать имя
09.01, 11:15 В Башкирии в ДТП с грузовиком и иномаркой погиб человек
09.01, 11:01 Фотошпионы запечатлели флагманский кроссовер Audi Q8
09.01, 11:00 В Шереметьево сел самолет с небольшим пожаром в салоне
09.01, 10:55 Instagram: Медики снова госпитализировали Ольгу Бузову с
09.01, 10:51 Россия высадит своих космонавта на Луне в 2031 году
09.01, 10:50 В Красноярске подросток повредил три автомобиля&#8205;,
09.01, 10:40 Уфолог Скот Уоринг заметил НЛО в форме яйца вблизи МКС
09.01, 10:35 Mercedes-Benz отзывает 8 700 люксовых автомобилей в США
09.01, 10:25 В Кемерове мужчина выпал с четвертого этажа, перепутав
09.01, 10:15 Пикап Toyota Hilux 2018 получит новую люксовую
09.01, 10:15 Уфолог нашел входы на инопланетные базы в недрах Меркурия
09.01, 10:07 В Анну Седокову чуть не попали мячом
09.01, 10:01 В Новосибирске в результате ДТП пострадала 17-летняя
09.01, 09:52 Samsung Galaxy A8 2018 выйдет на рынки Европы по
09.01, 09:48 В Курортном районе Санкт-Петербурга полицейские