В Германии неизвестные обстреляли авто турецкого футболиста Дениза Наки
Авто турецкого футболиста Дениза Наки было обстреляно неизвестными злоумышленниками. Криминальный инцидент имел место в западной части Германии в ночь с 7 на 8 января.
Информационное немецкое издание «Вельт» уточняет, что спортсмен совершал движение по трассе около населённого пункта Дюрен, и в какой-то момент неизвестные из соседнего авто дважды выстрелили в его машину. Дениз Наки немедленно пригнулся и остановился на аварийной полосе. Во время телефонного разговора с журналистами футболист признался, что инцидент изрядно его напугал, и он продолжает переживать за свою жизнь, так как подозревает в совершении нападения сотрудников турецких спецслужб. Дело в том, что ранее суд Турции приговорил Наки к условному заключению, так как тот пропагандировал одну из запрещённых в стране рабочих партий.
Прокуратура Германии расследует данное дело.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о массовом отравлении немецких граждан во время посещения ими кальянной.
Информационное немецкое издание «Вельт» уточняет, что спортсмен совершал движение по трассе около населённого пункта Дюрен, и в какой-то момент неизвестные из соседнего авто дважды выстрелили в его машину. Дениз Наки немедленно пригнулся и остановился на аварийной полосе. Во время телефонного разговора с журналистами футболист признался, что инцидент изрядно его напугал, и он продолжает переживать за свою жизнь, так как подозревает в совершении нападения сотрудников турецких спецслужб. Дело в том, что ранее суд Турции приговорил Наки к условному заключению, так как тот пропагандировал одну из запрещённых в стране рабочих партий.
Прокуратура Германии расследует данное дело.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о массовом отравлении немецких граждан во время посещения ими кальянной.
Автор: Воробьева Алина