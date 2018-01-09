Дом-2: Дарья Пынзарь разместила в Сети видеонарезку перед отъездом из Рима
В соцсети Instagram Дарья Пынзарь, экс-участница «Дома-2», поделилась своей видеонарезкой из Рима, сделанной за три часа до вылета в РФ. Девушка успела снять короткий видеосюжет в разных частях столицы Италии.
Сообщается, что в сюжет попал и остров Капри. Вслед за этим бывшая участница телепроекта передала свои яркие впечатления от состоявшейся поездки. На видео звезда гуляет по пляжу, а также ходит по красивым улицам города. Пынзарь отметила в Италии свой 32-й день рождения. Молодая женщина успела побывать и на острове Капри, где прошли детские годы Ксении Бородиной. Особо отмечено что последняя вместе с мужем составила подруге компанию. «Римские каникулы» завершились, звёзды «Дома-2» возвращаются в Москву.
Видеонарезка набрала за короткий период времени более 100 тыс. просмотров. Фолловеры отмечают, что такое рождественское путешествие является настоящим счастьем. Некоторые посоветовали знаменитостям подольше оставаться в Италии.
Сообщается, что в сюжет попал и остров Капри. Вслед за этим бывшая участница телепроекта передала свои яркие впечатления от состоявшейся поездки. На видео звезда гуляет по пляжу, а также ходит по красивым улицам города. Пынзарь отметила в Италии свой 32-й день рождения. Молодая женщина успела побывать и на острове Капри, где прошли детские годы Ксении Бородиной. Особо отмечено что последняя вместе с мужем составила подруге компанию. «Римские каникулы» завершились, звёзды «Дома-2» возвращаются в Москву.
Видеонарезка набрала за короткий период времени более 100 тыс. просмотров. Фолловеры отмечают, что такое рождественское путешествие является настоящим счастьем. Некоторые посоветовали знаменитостям подольше оставаться в Италии.
Автор: Семен Зайцев