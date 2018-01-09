Дом-2: Фанаты раскритиковали Дарью Пынзарь за неумелую рекламу в Instagram
Фолловеры набросились на Дарью Пынзарь в соцсетях. Люди недоумевают от того, как неумело экс-звезда телестройки «Дом-2» рекламирует одежду, в частности пальто.
В своем микроблоге Пынзарь рассказала о том, что у знакомой девушки недавно заказала желанное пальто, и якобы, как она его надела, к ней на улице стали подходить незнакомки и спрашивать, где можно купить такую вещь.
Поклонники смущены, ведь рекламный снимок сделан в Италии, где сейчас тепло и такие пальто не носят. К тому же в столице моды, считают фолловеры, все сами знают, где лучше и как лучше одеваться, и не спрашивают совета у прохожих. Помимо прочего подписчики слезно попросили Дарью Пынзарь все же фильтровать предложения и не рекламировать все подряд.
В своем микроблоге Пынзарь рассказала о том, что у знакомой девушки недавно заказала желанное пальто, и якобы, как она его надела, к ней на улице стали подходить незнакомки и спрашивать, где можно купить такую вещь.
Поклонники смущены, ведь рекламный снимок сделан в Италии, где сейчас тепло и такие пальто не носят. К тому же в столице моды, считают фолловеры, все сами знают, где лучше и как лучше одеваться, и не спрашивают совета у прохожих. Помимо прочего подписчики слезно попросили Дарью Пынзарь все же фильтровать предложения и не рекламировать все подряд.
Автор: Вера Антонова