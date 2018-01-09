В Детройте на автосалоне Mini представит новые хэтчбек и кабриолет
Британская автомобильная компания Mini в ближайшее время на грядущем автосалоне в Детройте покажет публике свои новинки. Речь идет о хэтчбеке и кабриолете Mini Convertible.
Рестайлинговые модели Mini от оригинальных будут отличаться обновленной оптикой, логотипом бренда и радиаторной решеткой. Усовершенствованным кабриолету и хэтчбеку оставят бензиновые двигатели, объемом 2 и 1,5 литра, тем не менее они получат лучшую систему охлаждения и выпускной коллектор.
В качестве коробки передач для обоих новинок Mini предложат 7-ступенчатый «автомат». Никаких других деталей, касающихся характеристик моделей, СМИ не было предоставлено.
Рестайлинговые модели Mini от оригинальных будут отличаться обновленной оптикой, логотипом бренда и радиаторной решеткой. Усовершенствованным кабриолету и хэтчбеку оставят бензиновые двигатели, объемом 2 и 1,5 литра, тем не менее они получат лучшую систему охлаждения и выпускной коллектор.
В качестве коробки передач для обоих новинок Mini предложат 7-ступенчатый «автомат». Никаких других деталей, касающихся характеристик моделей, СМИ не было предоставлено.
Автор: Вера Антонова